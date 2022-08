"A las 20.30 estaba atendiendo una clienta, había un chico parado en la vereda, termino de atender a la chica que le digo que 'esta carita es rara', y cuando salgo me dice que quiere un kilo de pan. Yo le digo que pan no tengo", comenzó relatando la víctima, en diálogo con Canal Nueve Litoral.

Al respecto, continuó: "Se adelanta, hago marcha atrás del mostrador y me dice 'dame toda la plata'. Le digo que no le voy a dar la plata. Abre la riñonera, saca un arma y pega un tiro en el techo. Cuando tira el tiro, abro el cajón, saco la plata y se la tiro".

"Cuando le tiro la plata me dice que le dé el celular. Le digo que no se lo voy a dar. Me apunta al pecho, gatillaba pero no salía el disparo. Cuando veo que no sale el disparo, doy la vuelta, lo voy a correr y sale corriendo", lamentó.

Consultado por las características del delincuente, aseguró: "Era una criatura. Tenía 16 años. Como todo menor de edad, queda en la nada. Todos los días están robando y no hacen nada. Son vecinos prácticamente del negocio, del barrio, vienen a comprar familiares".

Adolescente fue entregado por la madre

El personal de Comisaría Decimotercera fue comisionado este lunes 20.55 por la sala 911 a calle Victoriano Camerano, ya que solicitaban la presencia policial. Al llegar, los uniformados se entrevistaron con la víctima, una mujer de 30 años, quien les manifestó que un sujeto la asaltó y que incluso disparó.

Según describió, vestido con campera deportiva, gorra con visera y pantalón oscuro, ingresó a su local “Panificadora Paraná", solicitó dinero, le exhibió un arma de fuego y efectuó un disparo con dirección al techo del local. Tras amedrentarla, se llevó unos $30.000 en efectivo y se dio a la fuga.

Luego, con el aporte de las imágenes de las cámaras del local, los efectivos visualizaron e identificaron al autor del ilícito: se trataba de un adolescente con domicilio en calle Spitaleri, conocido en esa jurisdicción.

El personal de esa dependencia y la Guardia Especial se dirigieron al domicilio, donde fueron atendidos por la madre, quien hizo entrega en forma voluntaria de su hijo, de la vestimenta y del arma. Por ello, se secuestró un revólver calibre .22 mm con cinco cartuchos, una riñonera, como así también de un arma casera tipo tumbera.