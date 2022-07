Paraná: jugadoras niegan destrozos en la LPF

"Duele porque no es el objeto de la protesta, va más allá de una sola persona. Es violento, termina siendo avasallante el comunicado. Y direccionado en concreto a una posible sanción para la institución o para mí. Eso denota que el fútbol femenino está fuera de los planes de la Liga Paranaense", indicó Tórtul en AHORA. Y agregó: "La convocatoria para ir no nació de mí, sino que apoyé. Es de una jugadora de Arenas, que emitió en sus redes la convocatoria. No me saco del lugar, porque acompañé".

Sobre el comunicado de los dirigentes de la LPF, la jugadora apuntó: "Tienen miedo de perder el liderazgo, lo entiendo por ese lado. Es una falta de respeto hacia mí y tomaré acciones legales para que no sigan avanzando. No ayuda al deporte femenino. El machismo debe darse cuenta de que no vamos a bajar las banderas. Tenemos derechos, en base a eso queremos ir progresando".

Tórtul negó categóricamente que se hayan ocasionado destrozos: "No rompimos nada, fue pacífica. Es falso que haya ocurrido alguna situación dañosa para la institución. No me sorprende el accionar, es machista y amenazante, siempre lo ha sido de parte de los dirigentes. Si piensan que me voy a retractar, no lo voy a hacer. Esta bandera no es para mí. Tengo el apoyo del presidente de mi club y seguiré peleando por el femenino".