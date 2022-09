El primero de los casos sucedió alrededor de las 22:15, cuando personal de la Comisaría de Hernandarias recibió un llamado por parte de una mujer, de 37 años, quien "informó que su pareja estaba alcoholizado y agresivo en su casa". El domicilio está ubicado en Ruta Provincial N°8, en el acceso a Hernandarias, precisaron.

La víctima denunció que el violento "la había golpeado y se encontraba con un cuchillo queriendo pelear con su padrastro". Ante esta situación, los funcionarios policiales concurrieron a la casa y lograron dialogar con el agresor, de 50 años, quien entregó en forma voluntaria una cuchilla y se puso a disposición.

En comunicación con la Fiscalía en turno de Género, se dispuso su detención y traslado hacia alcaldía de Tribunales por los delitos de "Amenazas y Lesiones en contexto de violencia de Género".

El segundo caso ocurrió en la ciudad de Paraná, alrededor de las 00:10, cuando personal de Comisaría Decimotercera fue comisionado por la Sala 911 a calles Espejo y Pascual Uva, tras el llamado de una ciudadana de 36 años, quien "manifestó haber sido víctima de violencia verbal, física y psicológica por parte de su pareja, de 40".

Al llegar, los funcionarios policiales constataron los dichos de la mujer, quien manifestó tener dolencias en el cuerpo. Asimismo, la víctima informó que el agresor se había retirado del lugar. No obstante, los efectivos de esa dependencia lo interceptaron en calles Arroyo Correntoso y Sub of. My. Antonio Mendez.

En comunicación con la Fiscalía de Género en turno, se dispuso que se proceda a la aprehensión del violento por el delito de "Lesiones en contexto de Violencia de Género" . Fue alojado en Alcaldía de Tribunales de Paraná.