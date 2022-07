Paraná: denunciaron al dueño del perro que mordió a un nene

"Está en cirugía, porque nos enteramos que el perro que lo mordió estaba perdido. Ahora lo encontraron y le van a hacer análisis. Lo atacó en la zona de la boca, la mejilla y la oreja. Todo eso está descubierto. Están tratando de ver qué pueden hacer para ponerle una prótesis o sacar algo que sirva de relleno. Es muy grave y estamos shockeados", indicó el hombre.

El papá del nene apuntó luego: "Hoy vivimos el día a día. Estamos acá, no sabemos por cuánto. Tenemos un negocio de zapatillas, que no estamos abriendo. Estamos con él y nuestro otro hijo, que vio todo. Esperamos que los médicos analicen la sangre del perro para poder intervenirlo. Trataron de reconstruir parte de lo mordido, para que siga adelante. Él se despierta, llora, no puede hablar, toma líquido y está con muchos calmantes".

"Hoy le pasó a mi hijo, mañana le puede pasar a otra criatura", dijo luego Dante. Y agregó: "Lo habíamos visto al perro, pero no sabíamos que iba a pasar esto". Señaló que saben quién es el dueño, contra el que radicaron una denuncia: "Él lo tenía con la correa, pero sin el bozal. Ahora la Justicia se encargará".