*

Tengo a mi hija de dos años parada frente a mí, el bebé upa balanceándose como en una hamaca, los brazos como ramas. Aunque me duele la espalda sigo, porque cada vez que sus caras quedan cerca, en el vaivén, largan una carcajada que suena con más intensidad que el redoblante del himno. Atrás alguien canta el himno y las conductoras del programa sacan un pañuelo para secar las lágrimas que no alcanzan a verse.

*

El pañuelo es otra bandera, algo que flamea en el recuerdo y en la imagen de partida cinematográfica. Una mujer que saca un pañuelo y lo sacude sobre su cabeza. En mi infancia no vi eso más que por la pantalla, vi sí mujeres y hombres bailando folclores, tomando las puntas de sus pañuelos y haciendo una danza seductora en su timidez, las alpargatas raspando el asfalto, las polleras como si fuesen los pétalos de esa flor llamada pensamiento.

*

En casa cada uno tenía su cajón con pañuelos, mamá los lavaba y planchaba. Me acuerdo de uno blanco con mis iniciales bordadas y puntilla que siempre estaba en mi bolsillo del guardapolvos, no me resfrío con frecuencia, lo sacaba para oler el perfume. El pañuelo embebido en una colonia que también usaba mi madre para rociar las sábanas. Mis manos siempre frías y un hueco húmedo en el centro. Me agarraba a la tela sin que nadie viera qué sostenía, ahorcaba a los pájaros que me aleteaban entre los huesos en los momentos de tensión: discusión con amigas, exámenes de matemáticas, cartitas con información inesperada, la publicación de los promedios en la galería. Un pájaro se moría estrangulado en las costillas, el silbido final como una queja silenciosa, el pañuelo sostenido como plumas con el puño rígido.

*

Los varones usaban pañuelos duros, de una tela más áspera, creo que eran de colores celestes o marrones, con una franja que marcaba el borde, mi abuelo sonaba la nariz con estruendo, mi hermano también, mi papá siempre lo hizo como escondido. Son horribles los sonidos de las fosas nasales vaciándose. Mi hija mayor llena su habitación de bollos de pañuelos, es alérgica, igual que mi hermana puedo reconocer qué campera usó porque hay pañuelitos o servilletas de papel guardados en cada bolsillo. Hay que revisar antes de meter al lavarropas cualquier prenda, papel picado, pecas blancas salpicadas sobre cada tela. Una vez entré a su habitación y parecía que había explotado una pochoclera, me dijo que estaba triste.

*

”Destruir también lleva tiempo y suciedad.” Dice un texto de Silvina Ocampo que leo antes de dormir mientras amamanto a uno y espero la devolución de la mamadera de la otra. En el día patrio Francisca volcó un vaso con pomelo en su remera, una botella de agua cerca de mi computadora, el mate desde la mesada con las piernas mientras trepaba como araña, talco del hermanito en el piso de la habitación. Desparramó las cartas, los billetes de mentira con los que jugamos a vender cosas “sheñora, ¿quiere un celular por dos minutos?” me dice desde la cuna en la que nunca durmió, después vacía dos mochilas con cuentos, otra con fichas de dominó. “Si no juntás, tiro todo”, la amenaza, los huesos doblados como pinzas, un camello en el desierto de la maternidad. Por encima de la joroba, saco un pañuelo por la paz, blanco, los pañales sucios en el rincón. Nos abrazamos para dormir, la frente sobre la frente, los ojos sin esquivarse.

*

Le consulto a un amigo poeta por poemas con pañuelos. Me nombra opciones que no le gustan mucho pero que recuerda. A veces lo que queda en la memoria no es lo que elegimos. Mi amigo es una especie de entrada a google pero de poesía. Lo que quiero en realidad es contarle otra cosa, o no, que adivine que hay otra cosa que me hace pensar en pañuelos, que complete la idea.

*

Terminé Grandes esperanzas, me guardé una frase de Pip cuando Estella le dice que complete la propuesta. “Deberías esperar a un compañero exiliado de la raza humana”, habla de los sin amor. Empapo mis carilinas.

