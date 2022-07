Operaron de urgencia a Carmen Barbieri

Tras ingresar al estudio muy alegre y sonriente, la conductora saludó a los televidentes y reveló por qué llevaba su mano vendada. Cabe mencionar que Carmen ya estuvo ausente en emisiones anteriores de Mañanisima debido a diferentes problemas de salud y fue reemplazada por Pampito y Estefi Berardi.

Con el humor que la caracteriza, Carmen Barbieri se tomó unos minutos de su programa y habló sobre su salud: "Vamos a contarle a la gente por qué falto. Tengo una sinovitis, se empezó a poner duro. Es un líquido que se junta, es muy pesado y se hace como una nuez. Antes de operar, me metieron una aguja con el ecógrafo y fueron viendo, pero no pudieron sacar líquido. Tengo vendado ahora porque todavía me sale sangre".