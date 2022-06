Ola polar: ¿caerá agua-nieve en Entre Ríos?

De acuerdo a los especialistas, la chance de que este extraño escenario debería contar con algunos condimentos extras, como que las máximas sean un poco más baja de lo previstas. Pero, eventualmente, no descartan que el mediodía del domingo 26 de junio, ocasionalmente, pueda caer agua nieve. Sí está previsto que haya una jornada de finalización de semana nublada y con posibilidad de precipitaciones, aunque no de grandes magnitudes .

Cabe destacar que el solo hecho de que haga frío no es razón suficiente para que se den fenómenos como el agua nive -también llamada graupel- o nieve. "Se necesita que haya condiciones muy frías, pero ese frío no tiene que estar cerca de superficies sino que tiene que estar distribuido a lo largo de toda la atmósfera; desde la nube hasta el suelo las temperaturas tienen que ser bastante bajas, algo que no ocurre siempre”, expresó a Go Noticias, Cindy Fernández, integrante del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Caída de graupel o agua nieve: qué es

Fernández precisó que esta situación sucede “cuando se dan estas condiciones frías y precipita”. “De lejos el aspecto es similar a la nieve, pero son bolitas muy chicas de hielo que cuando descienden y se acumulan sobre el suelo parece nieve, pero en realidad son bolitas de granizo”, detalló.

“Este fenómeno raro se da porque hace mucho frío cerca del suelo y está precipitando lluvia líquida y esta lluvia se congela a medida que va cayendo”, puntualizó la especialista del SMN.