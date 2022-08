No me acuerdo de nada. Una lectura de Nora Ephron

También de Nora Ephron puede verse el documental que recupera su vida a través de la mirada de su hijo Jacob Bernstein y de una multitud de personajes ligados a ella y a nosotrxs. El documental se llama Nora Ephron Todo es copia. ¿Por qué pienso que los personajes de su vida están vinculados a la nuestra? porque cuando vas viendo los retazos de sus guiones aparecen Meryl Stripp, Meg Ryan, Jack Nicholson o Tom Hanks y se despliega su importancia en ese sedimento que tenemos conformado por pochoclos, sillones, salas de cine, domingos de películas viejas en Telefé, escenas que al verlas nos recuperan un tiempo de nuestra vida.

nota belen zavallo nora ephron i.webp

Mientras miré el documental me sentí bastante incómoda conmigo, no soy ni cerca una estudiosa de cine, pero siempre que miré un texto fílmico recordé algunos nombres de actores o de directores, jamás de guionistas y menos de una mujer guionista. Hace poco en el taller de escritura hablando de la construcción de la imagen poética decidimos con Manu incluir material de Lucrecia Martel. Este año en el Filba de Tucumán, el festival internacional de literatura, ella fue una de las conferencistas. El arte se hace más amplio e interesante en los cruces desde las distintas disciplinas. Pero también cuando empezamos a advertir cómo históricamente las mujeres han sido como una especie de protagonistas encubiertas de hechos trascendentes.

*

En No me acuerdo de nada, la autora describe su inicio como periodista y dice: “En Newsweek no había chicos encargados del correo: solo chicas. Si tenías un título universitario (como yo) y habías trabajado en el periódico de la universidad (como yo) y eras chica (como yo) te contrataban para ocuparte del correo. Si eras un chico (no como yo) con exactamente la misma cualificación, te contrataban como reportero y te enviaban a una delegación en alguna parte de Estados Unidos. Esto era injusto, pero estábamos en 1962 y las cosas entonces funcionaban así. Mi trabajo no podía ser más prosaico: las chicas del correo repartían el correo. (...) Ahora, con perspectiva, veo con cuánta inteligencia se había institucionalizado el sexismo en Newsweek. Por cada hombre, una mujer inferior. Por cada redactor, una machaca. Por cada rimbombante inventor de un detalle irrelevante-pero-desconocido, una esclava encargada de verificarlo e incluirlo. Por cada ejecutivo que cometía un error, una subrayadora a la que echar la culpa. Pero estábamos muy a principios de los sesenta, demasiado pronto para que yo me fijara en esas cosas y, además, empezaba a ver que probablemente nunca ascendería a redactora en Newsweek. Y, por cierto, si hubiera llegado a serlo, no tengo ningún motivo para creer que lo habría hecho bien.”

Me gusta mucho cómo toma la excusa de la desmemoria para recuperar estos detalles que muestran que el título es una contradicción. Y que más allá de haber logrado ser exitosa en todas las áreas en las que se desarrolló, lo hizo como toda mujer: pasando por filtros más complejos que tienen que ver con el sexismo, la base del patriarcado.

*

Nora Eprhon escribió sobre el amor, el desamor, sobre los padres, el matrimonio, el divorcio, la familia de origen, la familia como intento, los hijos, sobre la comida, google, la memoria y la simulación del olvido. Lo hizo con humor, sin la insistencia del que quiere ser gracioso y es pesado. Hace mucho vengo pensando que no soporto a los humoristas. Ningún video/audio/meme/tuit/películadesuar que se produzca con el fin de hacer reir me causa gracia. En cambio, creo que la risa se despega sola cuando la honestidad es brutal pero dicha de manera inteligente.

Nora Ephron logra eso, habla con crudeza del alcoholismo de la madre que la termina matando a los cincuenta y siete años, cuando ella solo tenía treinta. Hay una anécdota brutal y hermosa: la madre y el padre de ella fueron personas del ambiente, trabajaban en “el negocio” es decir, en Hollywood. Tenían reuniones sociales en su casa a menudo con gente importante del medio. Un día un invitado pregunta si puede ir con una periodista que escribía burlándose de cosas que vivía, por eso “pide permiso” para llevarla. Ella accede a que esta mujer esté en su casa y comparta la cena, en un momento la periodista le pide recorrer la casa, la madre de Nora hace de guía, cuando la mujer ve un retrato de las tres hijas le pregunta cuándo es que está con ellas. La madre de Nora la despide, la echa de su casa porque esa mujer se atreve a cuestionar su rol maternal.

Nora escribe: “Tardé por lo menos diez años en empezar a ponerlo en duda. ¿Había ocurrido de verdad? Oímos montones de historias a lo largo de la infancia y, cuando nos hacemos mayores, de repente descubrimos algo que no pasa la prueba olfativa. En cierto modo, son demasiado redondas.”

Más adelante tiene la posibilidad de cruzar a esa mujer, no sabe cómo entablar la conversación para averiguar si la anécdota de la madre era cierta, hasta que la mujer termina diciéndole “yo conocí a tu madre”. Después de matar a la madre, porque era quien se había destruído la vida frente a ella, la perdona porque en su relato la recuperaba.

Sus reflexiones que me sensibilizan, hay dichas cosas que pensamos y que no verbalizamos porque hay algo sagrado en el tema y ella lo profana sin saña:

“Me habían adoctrinado en el relato original, y mi fe era inquebrantable. Mi madre era una diosa. Pero mi madre era alcohólica.”

“Son tus padres, y por eso los quieres; pero son unos borrachos, y por eso los odias. Pero los quieres. Pero los odias. (...) Las personas que fueron tienen un inmenso poder sobre ti —tardarás cuarenta años en comprarte un abrigo rojo (y te lo pondrás solo una vez)—, mientras que las personas en las que se han convertido no tienen el más mínimo poder sobre ti.”

Me gusta leer a mujeres es una frase que hace años vengo sosteniendo. Me gustan los relatos que cuentan la vida sin telones que la hagan trascendente. La vida de una mujer extraordinaria está llena de hechos nimios. Leer nos lleva a la pregunta inicial “si yo no recuerdo mi vida, ¿quién la va a recordar?” Creo que es ahí cuando aparece la escritura.

