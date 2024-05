No más Cédula Azul: cómo autorizar ahora a un tercero a manejar mi auto

No más Cédula Azul: como autorizar ahora a un tercero a manejar mi auto

El Gobierno implementó una serie de cambios en la documentación requerida para conducir un vehículo. Entre otras modificaciones, derogó la validez de la conocida como cédula azul que autorizaba a un tecero a manejar el auto de otra persona y dispuso que la cédula verde no tenga fecha de vencimiento .

Sin Cédula Azul, cómo autorizar a un tercero a manejar mi auto

Los cambios los oficializó el pasado lunes a través de la disposición 29/2024 de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), publicada en el Boletín Oficial. Allí indica que la derogación de la cédula azul para la conducción de vehículos se debe a que el documento “carece de sustento y aplicación prácticos”.

A partir de ahora, se emitirá una cédula verde original en diversos trámites, los cuales incluyen la inscripción Inicial, transferencias, comunicaciones de recupero, cambios de radicación o domicilio, entre otros casos específicos.

Estas cédulas se expedirán en formato físico y digital, siendo la versión física disponible para su retiro en el legajo del dominio y la digital accesible a través del “Perfil Digital del Ciudadano” en la aplicación “Mi Argentina”.

Para autorizar a un tercero a manejar un auto que no es de su propiedad, la disposición 29/2024 especifica en su artículo 5 cómo el propietario de un vehículo puede habilitar a otra persona a conducirlo: "El titular registral podrá solicitar que su propia cédula sea visualizada en el perfil digital de uno o más terceros determinados". No obstante, desde los Colegios de Mandatarios han advertido que que la aplicación todavía no está disponible para realizar ese trámite. Hasta tanto se adecúen las plataformas, hoy si una persona quiere autorizar a un tercero para que circule lo que tiene que hacer es entregarle su cédula de titular en formato físico.