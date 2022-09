Newell's le ganó a Aldosivi y sumó su tercer triunfo consecutivo en la Liga Profesional

El equipo rosarino fue superior desde el inicio hasta el final. Tal es así, que a los 10 minutos ya logró abrir el marcador. Luego de un centro de Brian Aguirre desde la izquierda, Martín Cauteruccio cayó y convirtió el gol en su propio arco en una acción desafortunada.

El primer tiempo continuó con Newell's como claro dominador e incluso tuvo dos chances clarísimas para estirar la ventaja, pero no pudo aprovechar las oportunidades y se fue al entretiempo 1-0.

Ya en la segunda mitad, la Lepra mantuvo la intensidad y llegó al segundo a los 59' mediante Juan Manuel García. El delantero partió en una posición dudosa antes de recibir la pelota y definir, por lo que en un principio el tanto fue anulado. Finalmente, tras una larga revisión del VAR, el árbitro Jorge Baliño convalidó el gol para que Newell's estire la ventaja.

Según informó TyC Sports, el Tiburón no se quedó atrás y llegó al descuento por intermedio de Patricio Boolsen a falta de 15 minutos, pero no fue suficiente y el equipo dirigido por Adrián Coria se quedó con la victoria. Con este resultado, la Lepra obtuvo su tercer triunfo consecutivo en la Liga Profesional y alcanzó las 29 unidades. Por su parte, Aldosivi no logra levantar cabeza y sigue en el fondo de la tabla con solo 13 puntos.