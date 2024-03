Murió una niña de 8 años luego de ser aspirada por la tubería de la pileta de un hotel

Según una demanda de un millón de dólares por muerte por negligencia presentada el lunes por la madre de Aliyah, Daniela, contra Hilton y Unique Crowne Hospitality, el operador local del hotel, "la tragedia ocurrió" durante la visita de la familia al DoubleTree by Hilton el sábado.

Según el documento, la familia alquiló una habitación en el hotel "para disfrutar de un día de natación", cuando la niña, "a quien le encantaba nadar, fue succionada violentamente por un espacio abierto no seguro en el flujo de la piscina"

La demanda por muerte por negligencia establece la supuesta cronología de los acontecimientos, diciendo que Aliyah "desapareció repentinamente" alrededor de las 4:50 p.m. de esa tarde. Mientras "buscaba frenéticamente" a su hija, la madre de la niña dijo que pidió a la gerencia del hotel que mirara las imágenes de vigilancia alrededor de las 5:20 p.m. y se le negó el acceso y le dijeron que "la policía tendría que estar presente para ver" el video.

La madre de la niña la despidió en las redes sociales.

Luego Daniela denunció la desaparición de la niña a las 5:45 y, después de que llegaron las autoridades, dice que "finalmente se les concedió acceso para ver las imágenes de seguridad", que mostraban a Aliyah sumergiéndose y nunca regresando a la superficie.

Autoridades drenaron la piscina y se colocaron cámaras de video para "inspeccionar las tuberías cuando se descubrió su cuerpo atrapado en las tuberías del equipo de la piscina que funcionaba mal". Según informes , se necesitaron un total de 13 horas para recuperar su cuerpo.

"Estaba atrapada allí muy, muy apretada", dijo un bombero. "No creo que ella haya decidido: 'Voy a nadar y ver qué hay aquí'".

La niña fue succionada por una tubería interna de la piscina, que funcionaba mal.

La tubería supuestamente aspiraba agua hacia adentro, en lugar de expulsarla. Una inspección del Departamento de Salud de Houston realizada el lunes también encontró "múltiples violaciones". El informe menciona específicamente "canales de drenaje de 32 pulgadas en las paredes", que no tenían "un documento válido que indique su función, fecha de instalación y fecha de vencimiento".

Hilton emitió un comunicado a ABC 13 diciendo: "Hilton ofrece nuestras más sinceras condolencias a la familia y a sus seres queridos por la trágica pérdida de una niña en el DoubleTree by Hilton Houston Brookhollow. Esta propiedad es propiedad independiente y está operada por un tercero. Hilton no es propietario, administra ni controla las operaciones diarias de la propiedad y no emplea a ningún miembro del personal de la propiedad ni a sus operadores externos".

La madre de la niña, Daniela, rindió homenaje a su hija en Facebook durante el fin de semana con una desgarradora publicación. El lunes, también compartió la última foto de ella con Aliyah, mostrando a la pareja junto a una piscina.

"Dicen que todos tenemos nuestro destino marcado... pero no puedo entender por qué el tuyo fue así. Gracias mi amor por los 8 años que me diste a tu lado. Gracias mi niña por enseñarme lo que es el amor y un corazón noble", escribió su madre. "Aún no acepto que ya no estarás aquí, no tengo que fingir. Espero volver a verte algún día y seguirás mirándome y sacarás esa gran sonrisa que era contagiosa de alegría".

