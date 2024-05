Moria Casán destrozó a Susana Giménez: "Era hora de que..."

Las cosas no vienen bien entre Moria Casán y Susana Giménez . Tras muchas andanzas juntas, la relación está rota. Eso volvió a quedar en evidencia en las últimas horas cuando "la lengua karateka" atacó otra vez a la diva de los teléfonos: " Está con retiro impositivo, respetemos a una compatriota uruguaya", disparó.

Qué dijo Moria Casán

En una nota con Intrusos, con motivo del lanzamiento de su canal de streaming, la ex vedette fue letal cuando le preguntaron si le gustaría invitar a Susana a este nuevo proyecto. "No hay nada que me interese menos que hablar de la señora esa", sostuvo.