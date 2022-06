More Rial: "Mi papá es más tranquilo cuando está soltero"

Al ser abordada por el cronista de "A la Tarde" (América TV), la hija del periodista reveló que prefiere a su padre cuando no se encuentra en pareja: “Él es más tranquilo cuando está soltero"; sin embargo, Morena no se negó a la posibilidad de que Jorge vuelva a enamorarse: "Pero obviamente yo quiero lo que lo haga feliz a él".

De igual forma, cuando le consultaron por el vínculo entre Josefina Pouso y Jorge Rial, la futura mamá de dos explicó: “Lo de Josefina no tengo idea, no la conozco… Pero de todas maneras mi papá está separado y se puede ver con quien quiera, yo ya lo dije, él puede tener amigas, como la ex puede tener amigos. ¿Cuál sería el problema? Yo no sé el caso puntual de Josefina”.

Aunque se rumoró que la noticia de su segundo embarazo no le habría agradado del todo a Jorge, Morena aclaró cómo se encuentra su padre al respecto en este momento: "En cuanto a mi embarazo él está muy contento, súper feliz”.