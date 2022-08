More Rial habría sido imputada por robo y amenazas

Según la información brindada por el medio cordobés La Voz, Morena Rial y dos amigas causaron daños en el auto de un joven e incluso le quitaron la patente que lo identifica.

Qué pasó con Morena Rial

Según los detalles que trascendieron, la influencer y su grupo de amigas habrían discutido con un joven dentro de un boliche en Córdoba. Si bien la pelea se originó en el interior del establecimiento, habría continuado en la calle en la noche del sábado 13 de agosto y la madrugada del domingo.

Además, se supo que existiría un video del momento en que las amigas de Morena dañan un auto Toyota Corolla. También se dijo que le habrían quitado la patente y se las escucharía decir: "Mirá, hay una patente acá. ¿Quién la quiere?". Además, una de las amigas de la hija de Jorge Rial habría reconocido que dañó el vehículo: "Cómo le quedó el auto. ¡Abollado le quedó el auto!".

A raíz de este episodio, se dijo que las tres mujeres terminaron en la Unidad Judicial N° 9 de San Vicente, imputadas por la fiscal del Distrito 2, Turno 1, Lourdes Quagliatti, por supuestos daños, robo y amenazas.

Qué dijo Morena Rial tras el escándalo

Pese a la información trascendida, Morena Rial habló con Caras Digital y desmintió haber sido imputada: "No me pintaron los dedos a mi. Hubo lío pero yo no tuve la culpa. A mi no me han pintado los dedos porque yo no rompí nada".

Si bien la joven se limitó a dar detalles sobre lo ocurrido, su abogado, Alejandro Cipolla, le dijo al mismo medio que la persona con la que se generó el conflicto dentro del boliche había sido denunciada por violencia de género. Además, en el video que esta persona aportó como prueba, en ningún momento aparece Morena. A su vez, Cipolla también aclaró que las mujeres que se encontraban con la influencer al momento del incidente no eran sus amigas, simplemente salieron a divertirse juntas esa noche.