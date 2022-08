Montoncitos en el Juanele

Hay una pila de piedras alta como una montaña. Una mamá con su hija están sentadas chinito arriba. La nena junta algunas piedras y la madre le pone canciones infantiles en su celular. Hablan y el sol desde sus espaldas las hace parecer radiantes.

*

A mi hija de dos años le gusta hamacarse alto, lo más alto posible para sus pocos kilos es en esas sillitas de goma que la envuelven bien y queda sostenida como un higo de la rama. Me siento a verla en su vaivén de olas que vienen y se retraen. El mar está delante mío. Sus gritos de adrenalina chocan contra mi cara. Hay gorriones y benteveos que revisan los pastos y tironean con sus picos lo que podría tener la tierra.

*

Dos chicas jóvenes de cuerpos finitos ensayan movimientos con aros de colores. Se los ponen en la cintura, levantan las piernas y los giran mientras se paran como cigüeñas.

*

Atrás nuestro de todas las que estamos hay trenes muertos que parecen latas de sardinas en un callejón de dibujito animado. Creo que Don Gato o algo que he visto de chica.

*

Nunca anduve en tren. Cuando me vine a vivir a Paraná nunca había andado en colectivo de línea porque en Viale no había (ni hay, ni sería necesario, creo). Me acerco a los pedazos de tren que son como piezas de pan sueltas. Se nota dónde engancharía la otra parte. Pero puede ser cualquiera y no. Camino sin miedo sobre las vías, están cubiertas de pasto. No estoy lejos del centro de la ciudad, estoy en el predio del Centro Cultural Juanele Ortiz. Al costado un cementerio de conteiners achican una calle que conduce a un galpón que se usaría de museo. Las paredes replican el rostro inconfundible del poeta en estética pop. Juanele cerca de los tachos de basura como descartando versos en forma de avioncito.

*

Me da rabia el abandono. Si un nene no tiene quién lo empuje en sus primeros intentos por hamacarse me inquieto, si un lugar central de la cultura parece un desarmadero me incomodo. Hablo de eso con quien puedo. Una vez mi amigo Ferny presentó una muestra ahí, me acuerdo de haber viajado desde Viale en el auto de mamá. Los adoquines de la entrada me sacudieron.

*

El viejo Brekel solía cargar en una carreta canastas grandes de mimbre con galletas recién horneadas, estacionaba en la calle de mi casa, mi hermana salía siempre a comprarle. Entraba contenta y sacaba manteca de la heladera, se derretía mientras untaba las mitades. Los caballos seguían su traqueteo por otras calles, se podía seguir el rastro por las bostas.

Adentro de casa el olor del panadero duraba unas horas.

*

