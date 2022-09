Mirtha Legrand sorprendió con un chiste sobre su edad

Sin embargo, esta vez se atrevió a bromear sobre ella misma y su edad en su programa del sábado a la noche. Al momento de presentar y agradecer a una bodega de vinos con más de 135 años en el mercado y que estuvo presente en la comida de la mesa, la conductora aprovechó para tomárselo con humor.

Como respuesta al sin fin de memes que hacen sobre sus 95 años, decidió sumarse al chiste masivo en frente de todos. “Fundada en 1884, ¡Juro que yo no estaba!”, bromeó Mirtha Legrand e inmediatamente los participantes de la mesaza estallaron de risa y la aplaudieron.

“Exportan vinos de alta gama en más de 40 países y siendo una de las bodegas más premiadas de Argentina”, finalizó. Esto hizo estallar de risa a la mesaza conformada por Santiago Maratea, Patricia Bullrich, Marcelo Polino, Karina Jelinek y Luis Majul.

La Noche de Mirtha: Mirtha Legrand descolocó a Marcelo Polino con una frase sobre la soledad

Mirtha Legrand regresó a la pantalla de Canal Nueve Litoral con La Noche de Mirtha y, en su segunda emisión, tuvo a Marcelo Polino como uno de sus invitados. Tras consultarle sobre el reality que lo llevó a Chile durante varios meses, el conductor dejó en claro que recibió una importante cantidad de plata en dólares y que en un primer momento le costó ir por la enfermedad de su madre, que falleció en 2019.

“Tuve la posibilidad de hacerlo porque me habían convocado, pero no había podido ir por mi mamá. No tengo familia y yo tenía que cuidarla, después sí pude viajar”, contó el conductor. “A la mamá hay que cuidarla siempre”, observó Patricia Bullrich.