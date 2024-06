Mirtha Legrand habló de su encuentro con Perón: "Era muy..."

Sincera, Laura Di Marco no se quedó con la duda e indagó: “¿Es verdad que te quiso seducir?”. “¡Para nada! Nunca leí eso. Igual, me hubiera encantado. Nunca supe de nada así. Fue muy amable. También éramos muchos actores, no es que estaba yo sola. De esa época creo que solo quedo yo”, contestó Legrand con sinceridad.

Sobre la colecta en San Juan, además, subrayó: “Estaba todo muy bien organizado. Para la gente joven que seguro no sabrá, fue un terremoto que destruyó muchas ciudades en la provincia. A mí me mandaron a Córdoba para hacer la colecta”.

“Participaron hasta las Fuerzas Armadas de la recaudación”, aportó Daniel Balmaceda. “Sí, sí. Fue impresionante. De hecho algunas ciudades pasaron a ser las más nuevas del mundo porque gracias a la recaudación se reconstruyeron todas casi de cero”, cerró Mirtha Legrand.