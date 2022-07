Mesa de Enlace: "Creemos que no afectamos a nadie con el cese de comercialización"

En Entre Ríos, la concentración será durante el mediodía en la intersección de Ruta Provincial 16 y la Autovía 14, frente a Gualeguaychú. En ese marco, los dirigentes brindaron una conferencia de prensa explicándo la medida.

Juan Diego Etchevehere, hermano del exministro macrista y referente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) explicó: "Los motivos son sobrados, hay diversos motivos que se han ido amontonando unos a otros. Nos ha llevado a un empobrecimiento sistemático de todo el sistema productivo argentino".

Conferencia de prensa - Paro del Campo

"Los productores en Entre Ríos deben soportar la presión de 18 impuestos, sino que debe hacer frente a una extracción de recursos que nos lleva a un pobrecimiento sistemático del sistema productivo entrerriano. Lo valorizamos en 1.258 millones de dólares que transferimos desde Entre Ríos, por año, al gobierno nacional", agregó.

Luego, el dirigente rural criticó a la flamante ministra de Economía Silvina Batakis por deslizar la posibilidad de que se revalúen los inmuebles para que eso derive en una actualización impositiva: "Acabamos de escuchar los anuncios de la ministra Batakis donde se promociona el revalúo impositiva inmobiliaria. Nuestra provincia es una de las que mayor presión fiscal tiene en el impuesto inmobiliario. La ministra en Buenos Aires tuvo una relación conflictiva con el campo. Nos oponemos a esa decisión".

También habló Elvio Guía, de Federación Agraria, quien aseguró que el principal problema es la "falta de previsibilidad". "No se sabe si se consigue el gasoil, los agroquímicos, si va a tener los ferticilizantes. Sacando estos tres escollos, tiene que ver si van a subir o no las retenciones. Salvando ese nuevo escollo, no sabemos si cierran o no las exportaciones y después tenemos que esperar que llueva", relató.

campo protesta retenciones.png

"Tenemos compartimentos estancos dentro del gobierno nacional, no son claros. Agricultura dice una cosa, el presidente otra y en Comercio otra. Uno no sabe qué hacer realmente, cómo tomar decisiones a futuro", expresó.

Junto con el dirigente del cooperativismo agrario fueron los únicos que hablaron de la concentración en pocas manos que hay en el sector y como esto afecta a los pequeños productores: "La concentración es otro de los problemas, son cada vez más grandes los grupos que desplazan a los productores".

Puso énfasis en las economías regionales y destacó la preocupación que hay en el sector arrocero: "La economía regional nos preocupa, los arroceros están al borde de la extinsión porque hace tres años que no aumenta el producto pero si los combustibles y la energía".

"Hay sobrados motivos para expresar lo que venimos diciéndole al gobierno pero no conseguimos una respuesta clara por eso hay que visibilizarlo", lamentó.

Otro de los dirigentes que habló fue Claudio Álvarez Daneri de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) quien reclamó por libre mercado, devaluación y calificó las retenciones como un "impuestazo".

Además, el dirigente se refirió a las consecuencias políticas y económicas del lockout impulsado por la Mesa de Enlace: "Creemos que con un día de cese de comercialización no afectamos a nadie. La crisis del país se va a ver modificada por esta protesta. Queremos visibilizar nuestra situación, hay muchas cosas de arrastre más las circunstanciales".

"El campo sabe producir, lo ha demostrado que cuando le sacan un poquito el pie de encima acelera a fondo. Tener precios, que nos dejen comercializar al precio del valor internacional, no nos quiten", fustigó.

Acto seguido, pidió por la eliminación de las retenciones y aseguró es necesaria una devaluación: "Siempre se dijo que las retenciones son para equiparar el precio internacional con el dolar muy alto, pero tenemos un dolar recontra atrasado. Un dolar a $120 no es caro, está atrasadísimo y le tenemos que agregar el 33% de retenciones. Son un impuestazo. Necesitamos libre comercio, créditos y políticas de Estado a largo plazo", finalizó.