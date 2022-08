Mauricio Macri fue abuelo por primera vez: "Estoy estrenando título"

“No me habían dicho que tenía que estar en vivo. Quiero avisarles que no sé cómo estoy porque soy abuelo hace 4 horas. A las 5:10 de la mañana nació Alfredo, así que por primera vez soy abuelo. Estoy estrenando título...qué cambio. Se llama Alfredo Siquier”, contó el ex presidente.

Luego detalló que quien fue madre es Gimena, su segunda hija mujer, que es artista plástica: “Ahora cuando vuelvo para Buenos Aires voy a ver si lo conozco hoy o mañana. Está perfecto, que eso es lo importante”.

Sobre el nuevo rol que tendrá que ejercer como abuelo, el ex mandatario sostuvo: “Todavía estoy laburándolo. Yo ya soy papá abuelo en realidad, porque Antonia tiene 10. Y eso es un regalo de Dios”.

“Antonia está muy contenta. Está contenta porque va a ser tía con 10 años. La tía Antonia”, agregó.

La noticia se hizo pública muy rápidamente y la primera en saludar a Macri por redes sociales fue María Eugenia Vidal: “Felicitaciones Mauricio por el nacimiento de Alfredo”, escribió la diputada nacional junto a un emoticón de un corazón.

Gimena Macri, de 36 años, es hija fruto del matrimonio del ex jefe de Estado con Ivonne de Bordeu, con quien también tuvo a Agustina y Francisco. Está casada con Pablo Siquier, quien también se dedica a las artes plásticas, desde fines de 2020. En 2013, Gimena se fue a vivir durante un año a San Francisco para profundizar sus estudios.