Matías Kulfas entregó la renuncia: qué dice la carta

También consideró que “si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IEASA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta”.

Además, dijo que sus declaraciones fueron a la prensa en on the récord. “Fueron declaraciones que realicé en ON, y que quedaran registradas por la radio AM 750 y formuladas ante varios periodistas allí presentes. Huelga adicionar la injusta acusación que la Sra. Vicepresidenta le formulara al señalarle que usted tiene que ‘utilizar la lapicera’ para forzar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueran adoptadas por IEASA”.

En su extensa carta de renuncia, que ocupa 14 carillas, Kulfas apunta directamente a Cristina Kirchner; responsabiliza a los funcionarios del área de Energía, que responden a sus indicaciones, por las demoras en el inicio de las obras, y califica como “internismo exasperante” lo sucedido en esa Secretaría.

“El sector energético es una de las llaves para resolver nuestros problemas de restricción externa. Estamos hablando de un potencial exportador de US$30.000 millones. Una vez más los avances fueron lentos, signados por un internismo exasperante dentro del propio equipo de la Secretaría de Energía, es decir, internismo dentro del internismo”, escribió el exfuncionario.

Lejos de bajar el tono a las críticas, dijo que toda esta situación “demoró la posibilidad de un nuevo marco normativo, donde el proyecto de ley quedó en el olvido y fue reemplazado por un decreto que puso algo de racionalidad”.

También denunció que “se produjeron las demoras del caso en el inicio del gasoducto Néstor Kirchner, que ojalá pueda iniciarse rápidamente porque representa una posibilidad concreta de lograr el autoabastecimiento gasífero y luego avanzar en la estrategia exportadora, pero se ha perdido tiempo muy valioso que nos cuesta millones de dólares en importaciones”.

Fuente: TN