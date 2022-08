Massa se despidió de Diputados con un llamado a "construir consensos y políticas de Estado"

“Quiero agradecerles a todos y cada uno de los trabajadores de esta casa que, a lo largo de estos 996 días que me tocó estar al frente de la Cámara, nos acompañaron con un esfuerzo enorme, con un compromiso único y entendiendo además la complejidad que nos tocan vivir”, comenzó su mensaje Massa.

En la lista de agradecimientos sumó “a cada diputado y diputada”, y se sinceró: “Si hay algo que me enseñó este lugar es a escuchar mucho más que hablar. Es aprender a tolerar, es a convivir en la diferencia, es a intentar hasta el último instante, muchas veces con resultados positivos y muchas veces con resultado negativo, a buscar acuerdos, pero sobre todas las cosas me enseñó a valorar y a respetar la tarea que cada uno de ustedes lleva adelante”.

“Muchos de los que estamos acá, en muchos temas podemos pensar distinto, pero no tengo ninguna duda de que todos los que están acá tienen una enorme pasión por tratar de construir de esta casa nuestra que es la Argentina, un lugar un poco mejor y las peleas en los debates, en las discusiones, pero sobre todas las cosas en los acuerdos”, explayó en su discurso Massa y resaltó: “Sepan que me llevo el mejor de los recuerdos de todos y cada uno de ustedes, incluso con los que pensamos distinto”.

También agradeció a su bloque por “la responsabilidad que me asignó a lo largo de estos dos años y medio”, y enumeró: “A Germán (Martínez) a Máximo (Kirchner), a Cecilia (Moreau), a Paula (Penacca), a Cristina Álvarez Rodríguez que ya no está”, y aclaró entre risas: “Que ya no estas en la banca, pero estas”. “La presidencia de la Cámara no existe si no hay una tarea de todos aquellos que a lo mejor no se sientan acá, pero que trabajan en el armado de las sesiones”, destacó el entonces exdiputado nacional.

En ese contexto, según reprodujo Parlamentario, recordó y celebró con alegría “haber podido hacer funcionar la Cámara en pandemia, de que hayamos podido entre todos hacer funcionar a la Cámara en pandemia. Recorrimos el desafío de la virtualidad cuando teníamos que empezar a experimentar en lo desconocido y siempre lo desconocido puede generar miedo, pero también desafíos a cada uno de nosotros”.

“Me voy con una convicción: muchas veces he escuchado que el Congreso es el ámbito de los acuerdos, que es el lugar donde las distintas fuerzas políticas representadas de alguna manera pueden encontrar consensos. La Argentina necesita que, más allá de nuestro debate apasionado, convencido, necesita que en algunos temas tengamos la humildad, la tolerancia, la capacidad y el coraje de construir consensos y políticas de Estado. De darle un camino de largos plazos a aquellos temas que todos los que estamos acá estamos convencido que pueden transformar la Argentina”, pidió Massa antes de dejar el sillón de la Presidencia.

Respecto a su nuevo cargo, aclaró: “Hoy termina una etapa para mí y mañana empieza otra, pero sepan que desde mañana en esa nueva etapa voy a venir una y cien veces a esta casa que es la del pueblo, a la de la democracia, a buscar que entre todos aquellos que tenemos la convicción y el compromiso de que este país sea mejor, podamos más allá de nuestras diferencias, darles a los argentinos en cuatro, en cinco o diez temas, políticas de Estado”.

“El año que viene en el debate electoral seguramente en otros temas nos pelearemos, pero no tengan dudas de que si hay algo que la sociedad espera es que en algunos temas nos abracemos todos y caminemos hacia adelante, porque la Argentina es un país con enormes riquezas que tiene que transformar en riqueza para su sociedad. Muchas gracias”, cerró su discurso Massa seguido de un enorme aplauso que retumbó en cada rincón del recinto.