Martín Palermo: "Vidal es para que venga dos años, no seis meses"

"El ir a Boca genera una seducción que... pero a involucrarse, no a venir un tiempo, seis meses o un año o si pasa en la Copa Libertadores. Vidal es para que venga dos años, no sé las posibilidades de Boca para ofrecerle un contrato a un jugador como él, pero no es para que venga un año y se vaya. Vidal es para retenerlo y potenciar a un plantel como Boca", señaló Martín.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1542892097765871617 "SI YO FUESE VIDAL VENDRÍA A BOCA". Martín Palermo, un consejo para Arturo y lo que debería significar una posible llegada del chileno a Boca. @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/pWIW1tTAZi — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2022

A todo esto, el mundo Boca, paralizado. Y es que el Xeneize presentó, luego de tantas idas y vueltas, la oferta formal para llevarse al mediocampista chileno, Arturo Vidal. Flamengo, el otro candidato, no realizó ninguna oferta aún. Según pudo adelantar el periodista Tato Aguilera, la oferta es por 3 años, pero dividida en dos partes. La primera, hasta 2023, y luego con la opción de renovación por un año y medio más. Así lo expresó en su cuenta de Twitter el periodista.