Mario Pergolini: "No tengo Whatsapp, me parece una esclavitud"

Apenas entró Mario Pergolini al estudio de Noche al Dente, le dijo a Fernando Dente: “En este estudio hacíamos CQC y al lado se hacía Cha Cha Cha”. “Sos un tipo aburguesado”, bromeó el conductor. “Sí, claro que sí”, respondió rotundo Pergolini. Para distender, Dente lo invitó a sentarse en el living del programa. “Hace 12 años que no hago tele”, reconoció el creador de Cuatro Cabezas. Y

Enseguida agregó: “Yo no voy mucho a programas, pero cuando vengo me parece como un lugar ajeno, no como un lugar que estuve años y años. Pensá que yo habré hecho televisión como 25 años”.