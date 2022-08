Mariano Werner va por el triunfo en Paraná

De cara al evento deportivo, el piloto paranaense Mariano Werner, manifestó sus expectativas por quedarse con la carrera. "Desde 2009 hasta hoy no he tenido la oportunidad de ganar en Paraná. Nadie más que yo quiere retribuirlo de la mejor manera", reflexionó.

De todas maneras, reconoció que no será fácil. "Vienen 50 pilotos por lo mismo. Es real que no ha sido una etapa regular como lo previsto. Es bastante similar al año pasado que terminando siendo campeón, pero no es consuelo", afirmó.

"Con 50 pilotos, esto es para cualquiera. Siempre aparecen tapados. Son carreras de autos, de motores y hay que hacer lo mejor", agregó, en diálogo con AHORA Litoral.

Werner agradeció las muestras de afecto de chicos y grandes, hombres y mujeres. Valoró el respeto y el cariño que le manifiestan. "He nacido en el mejor lugar porque la cantidad de fierreros de Paraná y Entre Ríos es increíble. Uno trabaja para esto", afirmó.

Asimismo, también expresó: "Lamentablemente el deporte es exitista, gana uno solo. La gente está ansiosa y uno también. Lo único que espero que es que lo disfruten, que pasen un buen fin de semana".

Mariano Werner palpita una nueva fecha del TC en Paraná

¿Cómo serán los horarios del Turismo Carretera en Paraná?

SABADO 27 DE AGOSTO DE 2022

ENTRENAMIENTOS

10:03 a 10:23 Hs. 1er Entrenamiento TC (GRUPO A) 15 Minutos

10:26 a 10:46 Hs. 1er Entrenamiento TC (GRUPO B) 15 Minutos

13:13 a 13:43 Hs. 2do. Entrenamiento TC (GRUPO A) 30 Minutos

13:48 a 14:18 Hs. 2do. Entrenamiento TC (GRUPO B) 30 Minutos

CLASIFICACIÓN

16:05 a 16:13 Hs. Clasificación TC 1* Cuarto Tanda 8 Min

16:16 a 16:24 Hs. Clasificación TC 2* Cuarto Tanda 8 Min

16:27 a 16:35 Hs. Clasificación TC 3* Cuarto Tanda 8 Min

16:38 a 16:46 Hs. Clasificación TC 4* Cuarto Tanda 8 Min

DOMINGO 28 DE AGOSTO DE 2022

SERIES

09:40 Hs. 1ra. Serie TC - 5 Vueltas

10:05 Hs. 2da. Serie TC – 5 Vueltas

10:30 Hs. 3ra. Serie TC – 5 Vueltas

FINALES

12:00 Hs. FINAL TC PISTA 20 Vueltas - o 40 (Cuarenta) Minutos Máximo

13:30 Hs. FINAL TC 25 Vueltas o 50 (Cincuenta) Minutos Máximo