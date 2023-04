María Eugenia Vidal en Paraná: "Es momento de escuchar"

"Ya desde 2021 hay señales de cambio en Entre Ríos, de una necesidad de transformación profunda. Esta es una agenda de escucha, como lo hago en todo el país. Llevo más de 60 mil kilómetros recorridos. Cuando vengo no sólo vengo a la capital, sino que también a otros lugares", dijo Vidal, que además estará en Nogoyá y Victoria. La exgobernadora de Buenos Aires agregó: "No hay educación sin libertad, no hay educación sin democracia. Siento que hoy no es momento de campañas, sino que es momento de escuchar, trabajar y estar cerca de los que están mal".