María Eugenia Vidal: "Me gustaría ser presidenta"

"Me gustaría ser presidenta, pero no pongo el carro delante del caballo", manifestó Vidal, quien además planteó las dificultades que se viven en la Argentina y responsabilizó al Gobierno del problema de la inflación. Al respecto, hizo hincapié en que este flagelo responde a la "emisión monetaria del kirchnerismo".

"Llevo más de 30.000 kilómetros recorridos por el país, escuchando productores, emprendedores, a especialistas y la gente que trabaja y se compromete todos los días por una Argentina mejor, en silencio", aseguró la dirigente.

En ese marco, dijo que su objetivo es "construir una alternativa seria, sólida, con un equipo fuerte y que tenga un plan consistente para el año que viene, para que los argentinos tengan una alternativa frente a tanta angustia e incertidumbre que nos genera el gobierno actual".

Respecto de su candidatura, se explayó: "Me gustaría ser presidenta, pero no pongo el carro delante del caballo. Hoy no es momento de hablar de candidaturas, es momento de construir el equipo y el plan. La Argentina nos ha demostrado que no hay un líder que llega y cambia todo".

Además, planteó "ser la alternativa opositora que trace una raya y termine con este ciclo de kirchnerismo que durante 20 años nos agobió de esta manera, nos hizo retroceder tanto y nos hace vivir una calidad de vida llena de angustia, preocupación e incertidumbre".

Por otra parte, respecto de Entre Ríos, manifestó: "Esta provincia tiene un potencial turística enorme, industria farmacéutica, es primera exportadora de carne aviar, segunda de arroz, tercera de cítricos. Tiene muchísima potencialidad y capacidades, no tiene por qué estar como está".