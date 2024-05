Luis Caputo anunció que en abril hubo superávit financiero

Argentina cumplió metas del FMI: llegan U$S 800 millones

Definiciones del ministro Luis Caputo

Además, argumentó por qué el Gobierno celebró este martes una inflación mensual en abril de 8,8%. "Se festeja la confirmación de que estamos en el rumbo correcto. Acordate de dónde veníamos: el desastre, una hiperinflación casi garantizada, aún habiendo anunciado el programa muchos anticipaban una inflación del 30% en diciembre, 30% en enero, 20% en febrero, una devaluación ya para marzo, crolling del 6%", explicó.

"No nos vamos a mover del camino por el que estamos yendo. Estamos haciendo lo que dijimos y está pasando lo que también dijimos que iba a pasar si hacíamos esto", agregó.

También agradeció los halagos que el presidente Milei ofreció este mediodía al hablar frente al "círculo rojo" empresario en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). "A 'Toto' lo voy a llamar chanchito de yeso, porque para sacarle un mango hay que romperlo todo. Si alguien lo quiere romper, antes me va a tener que romper a mí, porque yo no voy a entregar el resultado fiscal", fue el elogio del jefe de Estado a su ministro.

"Le agradezco mucho al Presidente. Debo ser el ministro de Economía con más apoyo de las últimas décadas Eso hace mi trabajo más simple", sostuvo Caputo.

Caputo también se refirió a la deuda del Estado con Cammesa. "Yo estoy defendiendo los pesos de la gente, del contribuyente. En ese rol me peleo con todo el mundo, para defender la plata de la gente", aseguró.

Luego de afirmar que en el Presupuesto de este año tuvieron que hacerse cargo de la deuda con Cammesa del año anterior, explicó que "hubo un debate con las generadoras, que querían cobrar la devaluación de octubre y noviembre, que todavía no había habido; porque la factura cae en diciembre y enero. Dijimos 'diciembre y enero resolvámoslo sin quita nominal, con quita de valor presente, con un bono, dado que les estamos arreglando el flujo, les estamos arreglando todo'"

Por último, se refirió a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "No entramos todavía en el nuevo programa con el Fondo. Vamos a empezar recién ahora a conversar. No hemos hablado con absolutamente nadie del sector privado para conseguir plata. No hemos buscado financiamiento. Nosotros ordenamos la macro y tratamos de convencer a los empresarios de la oportunidad que hay de invertir en el país", indicó.