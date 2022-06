Luego del juicio, Amber Heard asegura que ama a Johnny Deep

“Lo amo. Lo amé con todo mi corazón. Hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara y no pude. No tengo malos sentimiento hacia él”, reveló. Luego agregó: “Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácll de entender si alguna vez has amado a alguien”.

El juicio lo inició Depp luego de que la actriz publicara una columna en un medio sobre violencia doméstica, alegando que ella había sido una víctima más. El actor, entonces, le inició una demanda por daños y prejuicios. El pasado 1 de junio el jurado de siete miembros dictaminó que había “evidencia clara y convincente” para declarar culpable a Heard. Fue por unanimidad.

“No soy una buena víctima, lo entiendo, no soy una víctima simpática, no soy una víctima perfecta”, dijo Amber en su defensa.