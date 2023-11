Luciano Castro frenó a una conductora de TV que lo tocó en vivo

A modo de dar mayor contexto a su punto, Castro continuó: “Si yo hago esto (acompañando su argumento con un gesto de abrazar a la otra conductora)”, vamos todos presos. Si lo hacés vos sí es gracioso, lo hago yo voy preso, pero bueno, no pasa nada”.

Según publicó TN, a pesar de que Dallys Ferreira, otra de las coanfitrionas, quiso apoyar el punto de vista de Luciano, este apuntó nuevamente con otra frase en la que evidenció su disgusto. “No, que la igualdad exista, no que la vendamos en humo. A mí no me molesta porque me sienta prostituido por eso, me molesta la desigualdad”, cerró tajante y con un breve gesto, se dispuso a continuar con la pauta en el set.