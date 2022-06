los salarios de hasta $280.792 dejan de pagar impuesto a las ganancias

image.png

La Resolución General N°5206/2022 que instrumenta el nuevo piso para las remuneraciones a partir del cual se empieza a pagar el Impuesto a las Ganancias fue firmada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. La normativa que ya se encuentra vigente se publicará el martes en el Boletín Oficial. De esa forma quienes perciban una remuneración bruta mensual de hasta $ 280.792 no se verán alcanzados por el tributo.

Como estableció el Poder Ejecutivo, la normativa de la AFIP exime del cálculo del Impuesto a las Ganancias al medio aguinaldo que se comenzará a abonar en las próximas semanas. Los empleadores, en su rol de agentes de retención, deberán generar una liquidación adicional respecto de las remuneraciones, aguinaldo incluido, “devengadas desde el 1° de junio de 2022 que se hubieran liquidado con anterioridad a la publicación de la resolución de la AFIP”, dijo la comunicación. “En caso de haber diferencias por aplicación de los nuevos montos, estas deberán reintegrarse en con el primer salario se pague a partir de la vigencia de la normativa”.

Como fueron los últimos cambios al impuesto a las ganancias:

La AFIP consideró que el nivel de remuneración a partir del cual se tributa aumentó “para apuntalar el proceso de recuperación del poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores”.

La primera modificación se produjo en junio del 2021 cuando pasó a $150.000 brutos, de acuerdo a lo establecido por la Ley 27.617. La segunda fue un adelanto a cuenta del incremento anual que llevó en septiembre el valor a 175.000 pesos.

Tras esos incrementos, desde enero de 2022, según la actualización anual dispuesta en la Ley de Impuesto a las Ganancias, el monto se elevó a $225.937. Estos cambios son posibles porque la Ley 27.667 delega al Poder Ejecutivo la facultad de incrementar, durante el año fiscal 2022, el monto que ahora fue elevado a $280.792.

image.png

Que pasa con los monotributistas y los jubilados

Para el caso de los Monotributistas, el Congreso debe debatir el proyecto para incrementar un 29,12% a partir de julio los valores máximos de cada categoría, sin alterar el valor de la cuota.

Distinto es el caso de los jubilados y pensionados porque disponen de un mínimo no imponible equivalente a 8 salarios mínimos que, desde junio, suman $ 300.200, con lo que tienen un ajuste trimestral automático según los incrementos de la fórmula de movilidad. Esto se aplica si se cumplen ciertas condiciones, como si percibe otros ingresos que no superen ese mínimo de Ganancias y no estar alcanzado por Bienes Personales.