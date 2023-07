Lo que hace el hierro

“El amor es ciego, el amor me cegó y, ahora, tú podrás ver cómo se siente.” Estoy viendo Grandes esperanzas, una serie nueva de Star+ que adopta la obra homónima de Charles Dickens en la Inglaterra del siglo XIX. En el primer capítulo dos reos escapan de un barco porque provocan un incendio, desde el inicio aparece el hierro y sus sonidos. Todo lo que está sujeto, lo que queda atrás de un barrote, los tobillos y los eslabones: hierro, el metal que no deja mover. En el segundo aparece otro mundo pero también detrás de rejas, una casa de una mujer pudiente que jamás sale, nadie la ha visto, la casa parece encantada. En la serie las imágenes están teñidas de un filtro que aumenta la sensación del frío y esta mujer pareciera de hielo, tiene una peineta y joyas y le dice al joven herrero por el que paga treinta chelines para que las visite a ella y a su hija Estella que el amor es un error. Después de querer casarse y de ser abandonada en el altar hace años pareciera que la sensación del dolor permanece intacta. Otro golpe del hierro contra el hierro. “Volví a casa cegada por las lágrimas. El amor te hace tonto. Te hace que tropieces y caigas.” Hierro contra el hierro. La cara roja de furia. El fuego y por detrás frío. El amor es cruel. La educación sentimental a Pip comienza así, en esa mansión aunque el personaje ha leído a Shakespeare y por eso puede entender que, primero, tiene que ser caballero y lograr su propia independencia económica. Pip quiere tener barcos llenos de colmillos de elefantes y les responde a estas mujeres cínicas por la derrota amorosa que “Cuando logras tu fortuna no es difícil encontrar el amor.”