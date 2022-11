Lisandro Martínez: "El grupo está fortalecido"

Qatar 2022 Argentina vs Polonia: el 11 que pondría Lionel Scaloni

El defensor de Manchester United habló de la fortaleza de la Selección Argentina y confesó que le dejó la derrota ante Arabia: " Es cuando más se aprende, porque capaz con el triunfo no se ven. El grupo está más fortalecido, está más preparado. Uno cuando está en la Selección vive todo".

Además, el defensor remarcó lo difícil que son los partidos en Qatar a diferencia de otros torneos y el porque no se llegó a el buen funcionamiento y afirmó: "No se puede comparar con un partido con Mundial, ya sea Copa América o la Finalissima. Los partidos son muy cerrados y estamos en búsqueda de poder dar muchísimo más. Todavía no llegamos a lo que hemos hecho".

Por último, Martínez habló del encuentro ante Polonia y como se marca a un delantero como Robert Lewandowski. "Es un rival duro, tienen jugadores importantes. Tenemos que estar bien parados. Sabemos que se mueve muy bien, estar concentrados todo el partido y ser solidos defensivamente".