Ley Ómnibus: Diputados rechazó el regreso a comisiones

En su intervención, Martínez denunció que hubo “una estrategia de oscurantismo que llevó al giro caprichoso en tres comisiones a que no se presenten al plenario ni el jefe de Gabinete, ni el ministro de Economía, tampoco el padre de la criatura de Sturzenegger no dijo absolutamente nada”.

“Arbitrariedades que en un momento llevaron a que no quieran recibir a la sociedad civil, fue el propio plenario que forzó a que positivamente eso se provoque. Que llevó a que suspendan las comisiones, que en un momento se dejaron de convocar y apareció el debate a las 21 de un día martes donde a la madrugada completaron las firmas de un texto que nosotros reclamábamos y que nunca estuvo a la vista, que nadie explicó y que nadie defendió”, cuestionó.

Y siguió: “Se llevaron el dictamen y en medio de eso solicitamos el texto y nos dijeron que no estaba disponible. El visado dejó en claro que ninguno de los 55 diputados en el momento de firmar conocía el texto del dictamen. Sale Caputo diciendo ‘sale el paquete fiscal’. El domingo hacen circular una versión 28-12. Llegamos a esta sesión y leen una cantidad de artículos que supuestamente salen del texto de la orden del día y ni siquiera está arriba de las bancas el texto que no solo propone esas exclusiones y no dejaron tampoco en claro, y todos los diputados nacionales van a arrancar el debate cuáles son las modificaciones que están proponiendo, porque una cosa son las exclusiones y otra las modificaciones que en el famoso borrador se realizaron u no sabemos si se están poniendo en consideración. ¿Qué es todo este mamarracho?”.

El santafecino se dirigió al oficialismo y les planteó: “Tienen una única y última posibilidad de emprolijar todo y por eso venimos a proponer que realicemos una moción de orden en el marco del artículo 127 de nuestro reglamento para que este expediente vuelva a comisión como dice el 128 ‘estas mociones no se discuten’, y como dice el 129 ‘para aprobarse se requiere la mayoría absoluta de los votos emitidos y nosotros vamos a pedir votación nominal’”.

“Si quieren cuidar al presidente de la Nación, hagan que este tema vuelva a comisión y a los diputados de los otros bloques es momento para decir claramente un ‘no’ a este tratamiento, es hoy. No aceptemos cuestiones graves que mencionó un diputado de la oposición -haciendo referencia a Nicolás Massot– preanunciando aprietes, amenazas, carpetazos y denuncias para quienes tienen un posicionamiento distinto”, cerró entre gritos Martínez.

De la vereda de enfrente le salió al cruce el titular del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien le recordó que “en el ámbito de labor parlamentaria él ha validado estas cuestiones que planteó. Ese discurso que acaba de hacer debería haberlo hecho anoche cuando avalamos y convalidamos que, por una cuestión de agilidad del tratamiento de este largo proyecto de ley, se iba a hacer el listado de temas que se excluían cuando llegaba el cierre del debate y se iban a incorporar por escrito y que iban a estar por la tarde el detalle de los temas”.

“Estamos dispuestos a tratar artículo por artículo en función de la transparencia hasta que termine este tema. No hay ningún problema de discutirlos. El debate lo vamos a hacer, pero ayer validaron este procedimiento y no había ninguna irregularidad. Rechazamos el pase a comisión”, remató Pichetto.

En el mismo sentido se pronunció el jefe de la bancada Pro, Cristian Ritondo, quien ratificó los dichos del diputado preopinante y planteó que “la Labor es el lugar de pautar y coordinar cómo van a ser las reglas en el recinto y en una ley que abarcar distintos temas y que es larga”, y le enrostró: “Muchas cosas que hoy critican, años anteriores fueron hechas por ustedes -refiriéndose a la bancada de UP- entraba un martes el presupuesto y a los dos días lo debatíamos en el recinto, sacaban artículos o modificaban en el momento”.

Por último, la diputada de izquierda Myriam Bregman propuso que el proyecto “debería volver a comisión y ordenarse y renumerar todo el dictamen para ver qué queda y qué no, si tiene coherencia interna o es la continuidad de este procedimiento desprolijo”.

Fuente: Parlamentario