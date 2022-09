Ley Felipe con media sanción: "Fue un recinto lleno de amor"

LEER TAMBIÉN: Diputados dieron media sanción a la Ley Felipe

"Fue un día distinto, con un recinto lleno de amor y de esperanza. Dar este paso fue importante, pero sabemos que falta mucho. Cosechamos mucho en poco tiempo, pero seguiremos con las mamás y los papás en cada lugar, visibilizando el cáncer, que no distingue clases sociales ni familiares. Hoy los legisladores estuvieron a la altura, dejaron las mezquindades y nos abrazaron. No vamos a parar hasta que sea ley", indicó Danilo.

Bertoni apuntó luego: "Lo económico es importante, pero hay otros temas que son claves. Nosotros no hablamos mal del Estado, nos involucramos, nos organizamos y le dijimos lo que nos pasa". Y finalizó: "Nosotros pudimos estar siempre, pero el común de la gente no puede. Es un derecho estar con nuestros hijos. Seguimos paternando por nuestros hijos, aunque estén en el cielo. No tenemos duda de que Felipe estuvo con nosotros en el recinto. Cuando esto se apruebe, no sólo tendremos un derecho más, sino que viviremos en una provincia más justa".