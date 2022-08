Léxico familiar de Natalia Ginzburg es un libro que narra la historia íntima en la que crece la autora, en la nota que antecede a la historia dice que es una novela porque si bien todos los nombres son reales, la memoria es débil y los libros aunque se basen en la realidad son pequeños atisbos que se acercan a ella. Me gusta pensar de esa forma la literatura y la vida, la escritura que hacemos de ella y la forma en que se nos va revelando el lenguaje que tenemos para decirnos qué queremos contar.

*

Lo que tiene de hermoso este libro es que la narración va haciéndose polifónica, el vozarrón del padre descubre la personalidad del biólogo, las frases de la madre delinea la vida esa mujer que tiene cinco hijos y que se muda varias veces acompañando al marido que toma las decisiones, ella es la que cuenta las anécdotas familiares, le pone el tono y hace aparecer hasta a quienes ya están muertos, el reservorio de la historia familiar con su vocabulario insustituible. El lenguaje que sobrevive.

*

Me resulta imposible leer y no distraeme, primero porque lo hago siempre unida a mis circunstancias, la cría moscardón que me zumba sus mamá/mamita/mamina, la lista de las cosas que puedo hacer imaginariamente y el despegue que hace posible la escritura de otrx: leer a cualquiera como una pista que me conduce a leerme y a la posibilidad de escribirme desde ese lugar. ¿Cómo no pensé en escribir sobre esto? ¿Cómo si lo pensé no lo hice?

*

“Somos cinco hermanos. Vivimos en distintas ciudades y algunos en el extranjero, pero no solemos escribirnos. Cuando nos vemos, podemos estar indiferentes o distraídos los unos de los otros, pero basta que uno de nosotros diga una palabra, una frase, una de aquellas antiguas frases que hemos oído o repetido infinidad de veces en nuestra infancia, basta con decir: “No hemos venido a Bérgamo a hacer campamento” o “¿a qué apesta el ácido sulfhídrico?”, para volver a recuperar de pronto nuestra antigua relación y nuestra infancia y juventud, unidas indisolublemente a aquellas frases, a aquellas palabras. Una de aquellas frases o palabras nos haría reconocernos los unos a los otros en la oscuridad de una gruta o entre millones de personas. Esas frases son nuestro latín, el vocabulario de nuestros días pasados, son como jeroglíficos de los egipcios o de los asiriobabilonios: el testimonio de un núcleo vital que ya no existe, pero sobrevive en sus textos, salvados de la furia de las aguas, de la corrosión del tiempo. Esas frases son la base de nuestra unidad familiar que subsistirá mientras permanezcamos en el mundo, recreándose y resucitando en los puntos más diversos de la tierra. “

*

Lo que sucede en una familia puede ocurrir en otros círculos. En mi grupo de amigas de la secundaria cuando una anuncia un embarazo se autopercibe “preñada”, entre mi madre y hermana podemos hablar de corrido en “cuti”, el lenguaje de mi abuela con sus mujeres, en vialense nombramos las cosas al revés “poco linda esa casa” es decir qué hermosa, “lo que se apuró mucho” hace referencia a alguien lerdo (lerrrdo, no lento), mi amigo Flavito decía “chiquita, poquita, contenta” no podría definirlo pero siempre lo entendí, compartimos cuadra y escuela desde los cinco años. La mamá de mi madrina, tía de mi mamá, decía que “le encantaba embuchar”, “que fulana tenía una raja enorme” y también ponía los apodos más geniales que he escuchado nunca. Mi papá era “fatiga”, antes de Casados con hijo, un pariente alto y morocho era “Arturito” por el parecido con Etchevere de El Diario. Mi hija mayor cuando se ve más gorda se dice “re Flavia”, no hay ninguna Flavia que conozcamos. Para mi tío José “dejar verde” era ocasionar el desconcierto. Mi sobrina de chiquita le tenía miedo al “troyudo” que era el tipo que pasaba con el altavoz vendiendo porquerías. Alguien con “olor a troya” a todos en mi familia nos remite a una persona que no se lava los dientes. La cheicon, el papo, el cuajo, el anokarenina, son todas las expresiones sexuales que mi hija nombra sin asombro cuando conversamos de cualquier tema. Mi abuelo se asutaba con "julepes". La Beli nos anticipaba un plato cantando "diuchi nu nunú". La polli-pileta-pum recupera la lengua de Gaspi a sus dos años cuando vio a Pipi caerse en la Pelopincho.

*

El capítulo Homenaje de Varia imaginación de Sylvia Molloy dice:

“Plumetí, broderie, tafeta, falla, gro, sarga, piqué, paño lenci, casimir, fil a fil, brin, organza, organdí, voile, moletón, moleskin, piel de tiburón, cretona, bombasí, tobralco, terciopelo, soutache, cloqué, guipure, lanilla, raso, gasa, algodón mercerizado, bramante, linón, entredós, seda cruda, seda artificial, surah, poplin dos y dos, dril, loneta, batista, nansú, jersey, reps, lustrina, ñandutí. La Exposición. La San Miguel de Elías Romero. La Saida. Los turcos de la calle Cabildo. Los saldos. Canesú, rangland, manga japonesa, canotier, talle princesa, traje trotteur, pollera plissée, pollera tableada, pollera plato, pollera tubo, un tablón, una bocamanga, un pespunte, un añadido, una pinza, una presilla, un hilván, las hombreras, ribetear, enhebrar, una pestaña, vainilla, punto yerba, un festón. La sisa, la hechura.

Recuerdo estas palabras de mi infancia, en tardes en que hacía los deberes y escuchaba hablar a mi madre y a mi tía que cosían en el cuarto contiguo. Reproduzco este desorden costurero en su memoria.”

*

Muchas veces quiero preservar el valor secreto de este vocabulario íntimo que me identifica con distintos entornos. “¿No será José?” sé que gritó mi hermano mayor antes de tirarse de un techo creyéndose volador. Se partió la nariz. Yo no lo ví pero Cari, Tavi, Lucre y Topo sí. Pero por ellos sentados en un cumpleaños o en una navidd es que puedo abrir la escena y ver mi patio, la sangre en la cara de Fer, la desesperación de mamá y su gesto de agarrarse la cara. Basta un gesto en un ceño de una forma precisa para que la memoria nos lleve a otro lado. Y la escritura y la lectura son otras formas de mirarnos, de abrir la lengua, de recortarla en retazos, de habitar nuevamente ese espacio único.

*

puede ser que un gesto

una forma de doblar los labios

te devuelva

súbitamente

toda la infancia

del mismo modo que un taza

puede vale un viaje

y una silla equivaler a una ciudad

Ana Martins Marquez

*

