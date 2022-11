Lali Espósito explicó por qué sigue viviendo en Argentina

Lali Espósito es una de las artistas del momento. La actríz y cantante no para de recorrer el mundo con su música y emocionar a todos. Sin embargo, es una de las que a pesar de poder elegir cualquier punto del mapa para vivir sigue eligiendo Argentina. En ese sentido, manifestó: "Elijo vivir en este país, tengo quejas como todes pero también un montón de cosas para decir por qué vivo acá".

Lali viene de una semana de estrenos. Presentó "El fin del amor", su nueva serie, y en una entrevista con Tatiana Schapiro contó por qué no se iría a vivir a otro lado.

"Yo elijo vivir en la Argentina, y te lo digo con muchísimo respeto, porque soy una privilegiada en este país. Trabajo de lo que quiero. Gano mi plata. Puedo ayudar a mi familia. Me doy los lujos que a veces da vergüenza te diría, que no porque me lo gano", señaló en Teleshow.

"Y con ese privilegio en un país que tiene un montón de conflictos como éste, trato de hacer lo que pueda para colaborar desde el arte, la música, las series. No le llenás la panza a la gente con esto, pero desde mi lugar puedo hacer cosas que te cambian la realidad un ratito y eso es recontra copado", agregó.

"Y repito, elijo vivir en este país que tengo un montón de quejas para hacer como todes, pero también tengo un montón de cosas para decir de por qué vivo acá. Yo viví un tiempo en España que es maravilloso, pero no te cambio Argentina”, explicó la también productora.

“Tenemos cosas de m… sí, pero cosas que no hay en otro lado. Y yo hoy elijo abrazar esas cosas y estar en mi país, aportar en mi país. Yo sigo confiando en este país y hago las cosas bien en mi país porque yo soy de acá. Me parece lindo eso", reflexionó.