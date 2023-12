La VTV y el seguro siguen siendo obligatorios para circular

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) y el seguro automotor continuarán siendo obligatorios para circular por el país, según indicaron a Télam fuentes oficiales, ya que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) dispuesto por el Gobierno nacional no modifica la Ley de Tránsito 24.449 que establece la obligatoriedad de ambos requisitos.

En Entre Ríos no es obligatoria la VTV. En caso de viajar fuera de la provincia, hay que solicitar la constancia correspondiente en cualquiera de los puestos camineros

Esta nueva normativa indica: "La cédula, la licencia para conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor, y las autoridades provinciales o municipales no podrán establecer otros requisitos para su uso legítimo".

Y afirma que "será obligatorio exhibir esos documentos a la autoridad competente, pero no podrán ser retenidos si no mediare denuncia de hurto o robo del automotor u orden de autoridad judicial".

Al no hacer referencia a la VTV y al seguro de responsabilidad civil, "La VTV" se convirtió en tendencia en la red social X al interpretar, algunos usuarios, que la verificación y el seguro dejaban de ser obligatorios para circular.

No obstante, las reformas introducidas al sistema registral del automotor y los motovehículos por el nuevo DNU, están basadas en el régimen vigente donde ya se pedía la misma documentación, sin hacer referencia a la VTV y el seguro.

En ese sentido, según lo publicado por el extitular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, en su cuenta de X, la circulación en la vía pública no se modificó y hasta el momento se mantienen las mismas exigencias, por lo que la VTV sigue siendo obligatoria y no está incluida en las reformas propuestas por el gobierno.

"Periodistas y un legislador que no conocen de leyes dicen que el DNU terminó con la obligatoriedad del seguro y la VTV. Error: la Ley 24.449 no fue tocada. Siguen siendo obligatorios. Estos requisitos no aparecen en el régimen registral modificado por el DNU", escribió Carignano.