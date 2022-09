El Congreso en Parque Norte tiene como objetivo definir el adelantamiento de las elecciones, una maniobra de Voytenco según denuncia la oposición. Además, el oficialismo expulsó a tres congresales opositores.

El conflicto comenzó cuando los congresales que responden a Ansaloni fueron corridos del salón donde se realiza el Congreso, en algunos casos con extrema brutalidad. Según el testimonio de los presentes, arrojaron gas pimienta para disuadir a algunos de los manifestantes.

"Hay 571 congresales adentro y nosotros, la Agrupación Renovación y Lealtad, tiene 273 votos. Somos la mayoría", expresó Ansaloni desde el exterior de Parque Norte, en el diálogo con el sitio La Política Online.

Embed

El clima caldeado quedó en evidencia con el ingreso al Congreso de Mario Lastra, del sector de Ansaloni, que fue ovacionado por sus seguidores.

Uno de los congresales agredidos contó cómo se dieron los hechos. "Nos acreditamos pero una vez que estábamos adentro del congreso nos llamó la atención que había un montón de gente de civil que no tenía nada que ver con la organización y no sabíamos si era seguridad o qué función cumplía", comentó. "Hubo un tumulto de gente, me empezó a picar la garganta, me descompuse y la seguridad me sacó corriendo, casi me quiebran el brazo, me pegaron patadas", agregó.

Otro de los videos muestra los momentos de tensión que se vivieron cuando comenzó a hablar Voytenco, que ironizó con que había "mucha gente alborotada". El líder de la Uatre habló en un escenario rodeado de gente de seguridad para evitar que los congresales opositores se acerquen.

La polémica convocatoria a Congreso extraordinario había generado un fuerte malestar en la oposición, que ven en la decisión una salida a la crisis de gestión que atraviesa Voytenco que en los últimos meses perdió el respaldo de una importante porción de congresales y delegados.

Tal como reveló el sitio digital Mundo Gremial, el dirigente definió un llamado urgente a congreso a los fines de acelerar el proceso electoral y evitar una sangría mayor de apoyos.

Desde la oposición confirmaron que recolectadas las pruebas de lo sucedido en la jornada de hoy, junto a la ilegalidad de la convocatoria y el incumplimiento de lo requerido por el estatuto social, pedirán la anulación del congreso. Todo indica que la situación se definirá en la justicia.