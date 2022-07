La promesa de Julián Álvarez en su presentación en Manchester City

"Sabía hace un tiempo que iba a venir, estaba muy entusiasmado y con muchas ganas y voy a dar lo mejor con mis compañeros", aseguró Julián Álvarez al ser presentado en el Etihad Stadium del Manchester City.

"Siempre lo que sea mejor para el equipo, voy a ayudar desde donde me toque, buscando ganar como siempre lo hace este club. Es una gran ciudad, llegué ayer y traje el sol je. Estoy con muchas ganas de empezar a jugar", agregó el delantero, el nuevo dueño de la camiseta número 19 en el Manchester City.

"Goles, asistencias, ayudar al equipo en todo el frente el ataque. Eso le voy a dar al equipo. Hubo muchos argentinos que hicieron historia acá en el club como el Kun Agüero y me gustaría hacer mi propio camino", cerró Julián como promesa de lo que dará a los dirigidos por Pep Guardiola.

El delantero también fue consultado sobre su máscara de Spiderman y en tono cómico le aseguró que habrá que conseguir una celeste o azul. Luego se despidió con un contundente mensaje para los fanáticos: "Come on, Manchester is blue"

Fuente: Marca