La "Ley Felipe" se trató en la Comisión de Salud de Diputados

“Este proyecto busca que el Estado acompañe en todo lo que necesiten las familias, como traslado, tratamiento y contención. Debemos escuchar para viabilizarlo y lograr la mejor letra posible”, afirmó el presidente de la Comisión.

El diputado Huss aclaró que la propuesta no se refiere a prestaciones de salud sino a acompañamiento a las familias de menores bajo tratamiento oncológico. “Los papás de Felipe pudieron transformar el dolor de su pérdida en un proyecto de ley. Este programa busca ordenar, unificar y hacer todo más accesible”, dijo.

“Queremos que el Estado nos abrace y acompañe, y que las cosas que necesitamos y que están no nos quiten tiempo con nuestros hijos. No vamos a bajar los brazos hasta que esto sea ley y se ejecute”, expresó Danilo Bertoni, padre de Felipe. La madre, Elizabeth Artaza, apeló a la empatía y afirmó que “mucha gente no tiene las mismas posibilidades. Necesitamos que se legisle y se garantice la contención”.

De la Asociación Madres del Dolor, Romina Perdomo expresó que “es muy importante que esta ley salga para que quienes no tienen los medios necesarios no pierdan los vínculos con sus hermanos y demás familiares al estar internados”, y Daniela Ponce dijo que “nuestro hijo Thiago tuvo lo que requería gracias a la gente que nos ayudó. Cuando aparece esta situación, que le puede tocar a todos, necesitamos que los niños tengan todo a mano”.

La presidenta de la ONG Ayudemos, María Marta Simón, destacó los tiempos y distancias que implican los tratamientos y dijo que “muchas veces la impotencia de no tener los recursos gana la batalla”.

Por su parte, la médica pediatra Carolina Corvalán afirmó que “muchos chicos quedan internados porque no tienen un lugar digno a dónde ir. Estos papás están rotos y hay que acompañarlos desde el Estado”.

De la reunión presidida por el diputado Jorge Cáceres participó el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, y los diputados y diputadas Ayelén Acosta, Vanesa Castillo, Stefanía Cora, Juan Pablo Cosso, Mariana Farfán, Sara Foletto, Gracia Jaroslavsky, Juan Manuel Huss, Silvia Moreno, Carina Ramos y Leonardo Silva.