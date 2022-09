Embed Resolución Camara Federal Azad by AHORA on Scribd

Las juezas Beatriz Aranguren y Cintia Gómez y el juez Mateo Busaniche resolvieron avalar el procesamiento dictado por la Justicia Federal de Concepción del Uruguay contra Azad por el delito de uso de documento falso.

Además, y a instancias de Fiscalía, instaron al Juez Pablo Sero a que urja al Ministerio de Relaciones Exteriores y demás organismos nacionales para que brinden toda la información que puedan tener disponible de esta persona detenida desde el 24 de junio pasado cuando intentó comprar un pasaje en la terminal de Concepción con el DNI de otra persona, oriunda de Corrientes, indicó la agencia APF. Entre sus pertenencias se halló la licencia de conducir de un tercer hombre, con domicilio en Don Torcuato, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires.

La defensa oficial de Azad, a cargo de la Julieta Elizalde, había pedido su sobreseimiento con dos argumentos que fueron rechazados en los estrados. El primero fue que la maniobra de adquirir un pasaje con el documento de una persona que no se le parecía en nada, maniobra que fue advertida de inmediato en la ventanilla, fue tan burda que no llegó a constituir un delito. Y que, además, al no haberse consumado la venta del ticket la falta penal no se concretó. Antes había señalado que Azad al no ser argentino y no tener un DNI nacional no violó la ley que pena el uso de un documento de otro argentino.

El fiscal general planteó hechos que desbarataron a los ojos de la Cámara el argumento defensivo. En primer lugar, mencionó que entre las pertenencias del acusado se encontró un pasaje Gualeguaychú – Concepción con el nombre que figuraba en el DNI que intentó usar al momento de ser detenido, por lo cual Azad ya habría vulnerado con anterioridad la normativa.

En el mismo sentido, el testimonio dado por quien atendía el expendio de pasajes indica que Azad dijo el apellido que figuraba en el DNI al momento de requerir un boleto a Concordia.

Además, dijo que al no saberse con certeza si es quien dice ser y no tener arraigo en la provincia (domicilio, empleo o familia), liberarlo implicaría un riesgo para la realización del juicio. Por ello, considera que su detención cautelar “debe mantenerse por el tiempo necesario”.

Aranguren, la vocal de primer voto al que luego adhirieron Gómez y Busaniche, razonó que Azad “habría utilizado el DNI en cuestión, produciendo de esta manera una afectación al bien jurídico protegido por la citada norma, toda vez que el fin de la misma es evitar la confusión sobre la identidad de las personas, por lo que no puede afirmarse en este estadio su atipicidad que amerite el sobreseimiento del nombrado, tal como postula la defensa”.

Más adelante, postuló: “El documento en cuestión fue presentado por una persona que por el momento poco se sabe sobre su identidad, carece de documentación personal, se desconoce su lugar de residencia, cómo ingresó al país y el motivo del mismo”. Por ello “y atendiendo al contexto en que el hecho delictivo tuvo lugar, la lesión al interés jurídico protegido resulta significativa en el caso concreto”, resolvió.

Azad está detenido desde el 24 de junio en la Comisaría Primera de Concepción. Este martes, su defensa que ya inició los trámites para que se lo considere refugiado, pedirá la excarcelación. Pero, en vista de lo resuelto por la Cámara y los argumentos que utilizó, fuentes de Tribunales indicaron a esta Agencia que es poco probable que se la conceda.