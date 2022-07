Julián Álvarez anotó su primer gol en el Manchester City

El futbolista argentino ingresó a los 12 minutos del segundo tiempo en un doble cambio junto con la promesa británica Phil Foden en los lugares de Riyad Mahrez y Jack Grealish. Al mismo tiempo, del otro lado hizo el ingreso por el brasileño Roberto Firmino el atacante uruguayo Darwin Núñez, quien arribó en este mercado de pases y se convirtió en la compra más cara en la historia del Liverpool.

Julián se paró a la derecha de Erling Haaland y Foden se posicionó por el sector izquierdo de la ofensiva. En las horas previas al encuentro, Josep Guardiola ya había advertido que el ex River Plate podía compartir el ataque con el noruego: “Si jugamos con extremos muy abiertos lo veo más difícil, cuando juguemos con extremos más cerrados él puede adaptarse. No tengo ninguna duda”.

Este fue el estreno oficial para el Araña, que había acumulado minutos en los amistosos internacionales frente a América de México y Bayern Múnich de Alemania días atrás.

Demoró en entrar en acción, pero en una de las primeras apariciones marcó un empate con suspenso cuando el reloj marcaba ya 24 minutos de la segunda parte. Julián pivoteó, Haaland abrió para Kevin De Bruyne y el belga habilitó a un Foden que definió en soledad. Adrián San Miguel evitó la caída de su valla, pero en el rebote se generó una confusa situación que terminó con el argentino empujando la bola abajo del arco.

Julián no pudo ni gritarlo: el árbitro pitó y anuló el tanto, aunque no quedó claro si había marcado una falta sobre el arquero o un fuera de juego. El VAR jugó a favor de Álvarez y, varios segundos después, pudo celebrar por primera vez en Inglaterra. Mientras desde la cabina tecnológica verificaban la situación, Julián recibía indicaciones de Josep Guardiola y casi que no pudo tampoco explotar de algarabía.