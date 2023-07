Quini 6: el millonario pozo que se sortea este miércoles

image.png

Nueve agencias de Santa Fe con premios millonarios del Quini 6

Durante el último sorteo del Quini 6, nueve felices ganadores de la provincia de Santa Fe se adjudicaron casi $1.5 millones cada uno en la modalidad del Siempre Sale.

Fueron 39 premiados en total que se repartieron el pozo de casi $55 millones, 9 de esos tickets fueron vendidos en 9 agencias y sub agencias santafesinas.

Los afortunados hicieron su jugada ganadora en la Sub Agencia de calle San Martín 1223 de la localidad de Coronda; la Sub Agencia de calle Córdoba 1988 de la localidad de Funes; la Agencia de calle San Martín 927 de la localidad de Correa; la Sub Agencia de calle Santiago del Estero 592 de la localidad de Villa Gobernador Gálvez; la Sub Agencia de Av. Facundo Zuviría 7940 de la capital santafesina; la Sub Agencia de calle Buenos Aires 3627 de la localidad de Casilda; la Agencia de calle San Martín 1480 de la localidad de Rosario; la Agencia de calle Martínez Estrada 7950 de la localidad de Rosario y la Sub Agencia de calle Ituzaingo 1131 de la capital santafesina.