El Quini 6 salió en Entre Ríos: cuánta plata se retiene

Por otro lado, señaló que para la agencia le corresponde el 1%, que son aproximadamente 4 millones de pesos. Consultado qué hará con el dinero, respondió: "Por ahora no tengo nada en mente. La idea es poder invertirla".

agencia quini 6 gualeguaychu (2).jpeg Matías Benavento, agenciero donde se vendió el Quini 6 millonario.

Quini 6 en Gualeguaychú: momento de euforia

"Estamos muy contentos. Fue una noche muy eufórica. Me enteré anoche cuando fui a comer con amigos y me empezaron a llegar mensajes. Pensé que era una cargada porque no te lo esperás. Empecé a buscar las redes sociales. Me felicitaron los colegas de la zona de Gualeguaychú. Ahí me dieron más nervios todavía. Es una cosa así no te la esperás nunca", expresó Matías.

El agenciero indicó que hace por lo menos cinco años que no sale un pozo tan grande en Gualeguaychú. "Para el apostador que se haya llevado este premio es una alegría. Espero que lo disfrute", afirmó.

También dijo que "es mucha alegría de parte mía porque digo que la gente apueste si tiene unos pesitos para probar esa suerte y quizá el día de mañana sos millonario. Es el azar. Mucha gente dice que nunca saca un Quini. Hoy en día es difícil, pero te puede tocar".

Consultado si conoce el ganador, indicó: "Hasta ahora es una incógnita. Si el apostador sabe que ganó, puede ir a cobrarlo a Paraná llevando la documentación correspondiente y si tiene dudas puede venir a hablar conmigo. Ya el intermediario de pagos es el IAFAS".