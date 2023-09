Juega Inter Miami y estará Lionel Messi: dónde ver en vivo

Cómo llegan Inter Miami y Toronto FC al duelo de la MLS

El elenco dirigido por Gerardo Martino cayó 5 a 2 ante Atlanta United en el Mercedes-Benz Stadium. Ganó tres de sus últimos cinco partidos y tiene la misión de volver a hacerlo si es que quiere tener chances de pasar a los playoffs de la Conferencia Este. Está a siete puntos por debajo de DC United, el último equipo que estaría clasificando al repechaje.

El conjunto canadiense, por su parte, lega a este encuentro con una derrota ante Vancouver Whitecaps FC por 2 a 1. Con resultados irregulares en las cuatro jornadas más recientes, cuenta con un triunfo y tres partidos perdidos.

Inter Miami vs. Toronto FC, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

Desde cualquier rincón del planeta, el partido del Inter Miami de Lionel Messi podrá verse a través de la MLS Season Pass, en Apple TV.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.