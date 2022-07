Juanjo no aparece: seguirán la búsqueda hasta Rosario

"No hay noticias. Sólo encontramos un remo. Lo que nos queda pensar es que alguno de esos barcos que pasó cuando estaba recorriendo lo tiene que haber tocado. Dudo que no lo haya arrastrado. Deberíamos haber encontrado algo, pero hasta ahora no aparece nada", indicó Juan.

El pescado señaló que este viernes partirán en dos grupos. Uno irá hacia Hernandarias, otro hacia Rosario, al sur de Santa Fe. "Lo íbamos a hacer hoy, pero nos quedamos sin señal", explicó antes de quebrarse.

Este jueves se acercó a Puerto Sánchez un cura que tenía relación con Juanjo. El sacerdote acompaña a familiares y amigos del muchacho: "Estamos para pensar en sus padres, que atraviesan un dolor tremendo. Por eso deseamos encontrarlo, hacer el duelo y que su familia tenga su cuerpo. No hay nada peor que ese dolor".