Juanjo no aparece: qué arrojó el peritaje sobre su celular

"La investigación continuará hasta que sea hallado. Eso no se detiene", indicó Fontana. Y apuntó: "Yo pedí los oficios para que me informen qué barcazas atravesaban el canal cuando tuvo lugar el suceso. Eso aún no está. Y hay que establecer, en caso de un accidente, dónde fue. Si fue en la Hidrovía, pasa a ser jurisdicción federal".

El letrado agregó luego que el teléfono del muchacho aún no fue peritado: "No tengo nada. Está pedida la autorización, me la tiene que otorgar un juez. Una vez que la tenga se lo pasaré al personal de Informática. Se lo podría peritar por contactos o fotografías, si hay algo que aclare el hallazgo, mejor".

"Estoy evaluando todo", finalizó Fontana.