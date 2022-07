Juanjo: los pescadores, que no pierden las esperanzas, organizan dos líneas de búsqueda

Según información brindada a AHORA por la referente de la comisión vecinal Puerto Sánchez, Mariana Ríos, los pescadores se organizaron de la siguiente manera para la búsqueda: un grupo se fue río arriba, en sentio hacia La Paz. Otro grupo de pescadores hacia la zona de Diamante.

"Los que van hacia el norte recorrerán aguas abajo cursos de agua en los que puede haber correntada, siempre teniendo en cuenta la hipótesis de que un barco pudo haberlo arrastrado a él o, al menos, a la canoa”, dijo Mariana Ríos.

Por otra parte, la referente de Puerto Sánchez agregó la necesidad de sumar "una embarcación que tenga una Ecosonda". Se trata de un dispositivo para buscar en un sector del río, frente a la Costanera, donde los pescadores no han podido trabajar porque hay muchos raigones y espineles.

Para Mariana Ríos, el equipamiento permitiría ver un poco más claridad el lecho del río "y saber a dónde buscar bien con la idea de que puede estar enganchado en alguna parte”.

Vale señalar que ese tipo de elementos, es utilizado por pescadores deportivos en sus lanchas. Y también quienes tienen yates.

Por otra parte, mañana domingo compañeros de la escuela y el club del joven e Puerto Sánchez harán otra vez un rastrillaje en zona de islas, abarcando un radio un poco más amplio.

“Prefectura ya no hace una búsqueda intensiva, porque ellos tienen un protocolo establecido en siete días. Luego hacen el patrullaje normal y con la alerta. La Policía nos acompaña con lanchas de abigeato y buzos”, agregó la referente barrial.

Pericias que faltan

Días atrás el fiscal del caso, Marcelo Fontana, dijo que está "evaluando todo" y que no ha habido mayores avances en los últimos días.

"La investigación continuará hasta que sea hallado. Eso no se detiene", indicó Fontana. Y apuntó: "Yo pedí los oficios para que me informen qué barcazas atravesaban el canal cuando tuvo lugar el suceso. Eso aún no está. Y hay que establecer, en caso de un accidente, dónde fue. Si fue en la Hidrovía, pasa a ser jurisdicción federal".

El letrado agregó luego que el teléfono del muchacho aún no fue peritado: "No tengo nada. Está pedida la autorización, me la tiene que otorgar un juez. Una vez que la tenga se lo pasaré al personal de Informática. Se lo podría peritar por contactos o fotografías, si hay algo que aclare el hallazgo, mejor".

Dos semanas sin Juanjo: Cronología de su búsqueda

La mañana del jueves 14 de julio, Juanjo salió a pescar junto a familiares a la costa santafesina del río Paraná. Por la tarde, fue a recorrer el espinel y desapareció en su embarcación, una canoa verde. Tras perder la comunicación con el joven, familiares, pescadores de Puerto Sánchez, Prefectura Naval y la Policía de Entre Ríos comenzaron a buscarlo por agua, tierra y aire.

En la zona se desplegaron buzos tácticos y también se buscó por aire con el helicóptero policial. El sábado 16 de julio, se conoció la novedad de que personal de Prefectura Naval Argentina había hallado uno de los remos de Juanjo en la zona de Bajada Grande. Más tarde, sus familiares lo reconocieron y advirtieron que tenía una rotura.

El martes 19 de julio, el fiscal de Santa Fe, Marcelo Fontana, reveló en diálogo con el Nueve cuál fue el último contacto de Juanjo. Se trataba de sus primos con los que había ido a pescar, quienes fueron los últimos que lo vieron con vida en la "ranchada" , antes de que saliera a recorrer el espinel.

Al día siguiente, el miércoles 20 de julio, se rastrilló con perros la zona del Túnel Subfluvial del lado de Santa Fe, lugar donde estaba ubicada la "ranchada" y donde hallaron el celular del joven desaparecido. Mientras tanto, pescadores de Puerto Sánchez continuaron buscando en el río.

El jueves 21 de julio, los pescadores decidieron dividirse en dos grupos de búsqueda para amplificar la zona de influencia: unos viajaron hacia el norte para llegar hasta Hernandarias y otros se agruparon para dirigirse hacia el sur, con la intención de buscar en el río en la zona de Rosario.

En tanto, el viernes 22 de julio, los operativos de búsqueda se centraron en Diamante. Hasta allí llegaron lanchas desde Paraná, que trabajaron junto a uniformados de Prefectura Naval Argentina. Sin embargo, a dos semanas de su desaparición, no se hallaron indicios que aporten datos sobre el paradero de Juanjo.