Juan José Bahillo se reunió con productores porcinos

Del encuentro participaron Adolfo Franke, Juan Pablo Cerini y José Dodds, quienes primeramente explicaron la composición y alcance de la entidad y, luego y en detalle, se explayaron sobre las problemáticas que enfrentan los productores y demás actores de la cadena porcina.

Temas planteados por los productores a Juan José Bahillo

• Importaciones: se habló del impacto de las importaciones ocurridas en el primer semestre de 2022, las que disminuyeron recientemente. Según aclararon, no hay expectativas que suban en la circunstancia actual.

• IVA inversiones y saldos técnicos, solución ley Código Alimentario Argentino (CAA): se habló del IVA inversiones y de los costos adicionales que tiene para aquel que quiera invertir en el sector. En cuanto a la situación actual se explicó que por cada cerda productiva se necesita invertir u$s 6.000 y tiene un IVA no recuperable de u$s 1.200. En cuanto a la asimetría fiscal, se explicaron los problemas que ésta genera y los saldos técnicos recuperables. Además, se habló del avance de la ley propuesta por el CAA y Bahillo manifestó que, siendo optimista, se espera llegar a un dictamen con fecha tentativa al 31 de agosto.

• IVA técnico: también se habló del impacto del IVA técnico en cuanto a la producción de capones, donde los aumentos de los últimos años se deben más a un crecimiento en la productividad que a inversiones reales en crecimiento de cerdas productivas.

• Consumo de carne: desde el Gobierno se mostraron muy interesados en el aumento del consumo de carne de cerdo como sustituto de la carne vacuna, que posibilitaría la liberación de carne vacuna para la exportación y su sustitución por carne de cerdo en mercado interno.

• Financiamiento: en cuanto a las líneas de crédito para inversiones se comentó que la actual tasa del 44% no resulta atractiva para los productores.

• Comercio exterior: se hizo un repaso a la apertura de mercados internacionales y se habló de los avances con Singapur, Uruguay y Cuba, aunque este último no sería un mercado interesante. Se les mencionó de la oportunidad de bajar las retenciones a las exportaciones hoy del 5% y una casi inexistente exportación, sosteniendo que esta medida tendría hoy costo cero para el fisco. Además, se les comentó que los reintegros a las exportaciones son inexistentes.

• Mercado interno: en cuanto a apertura de mercado internos, se les explicó las acciones que se están llevando acabo desde la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP) y de la FPA en el programa de las 1.000 carnicerías. Al respecto, el jefe de gabinete comentó que desde el Ministerio se podrían desarrollar programas de promoción de la carne de cerdo.

• Temas sanitarios: por último se habló de la compartimentación por aftosa que se estaría llevando a cabo por el Senasa y se explicó que de momento esto no está evolucionando en forma positiva y prometieron interactuar con el organismo para avanzar en este sentido.