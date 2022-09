Juan Cabandié: "No puedo hacer inteligencia para ver quiénes prenden el fuego"

“Los intendentes no me hacen responsable a mí. Estuve con ellos el viernes en el delta y la verdad es que ninguno manifestó alguna responsabilidad al Gobierno nacional. Saben que hay una situación que es de origen productivo y que la Justicia debería sancionar y caer con el peso del código civil o penal a aquellos que son responsables de que se produzcan estas quemas”, aseguró esta mañana en diálogo con Radio con vos.

La gestión de Juan Cabandié por los incedios que afectan a las islas en la zona de Victoria y Rosario, suma críticas.

Según detalló el funcionario nacional, el viernes recorrió junto a los intendentes la zona de islas afectadas. “Ahí pudieron contemplar la situación y la verdad es que no les quedó ninguna duda de que era productivo”, remarcó.

“El origen tiene que ver con quemar pajonales para ampliar superficies de pastoreo de ganado, esos pajonales tienen hasta un metro de altura por lo que no sirven para engorde. Cuando se queman esos pajonales queda la tierra y, con el régimen de lluvias habitual de septiembre a octubre, crece la pastura para que el ganado se alimente”, explicó Cabandié.

Ante esto, el ministro volvió a pedir mayor celeridad en la actuación tanto de la Justicia como del Gobierno de Entre Ríos. “Es muy complejo si es que no hay una sanción ejemplar por parte de quienes son los responsables de causar esos focos. La instrucción de las investigaciones la tiene la Justicia por lo que es el ministerio de Justicia el que tiene que instruir a las fuerzas de seguridad para prevenirlo”, sostuvo.

“Al mismo tiempo que le reclamamos a la Justicia accionar, dado que es territorio entrerriano le pedimos a la provincia que arbitre medidas sanciones administrativas para poder llevar a cabo una integralidad en el abordaje. Queremos saber quiénes son los que prenden y esas herramientas las tienen la Justicia y la provincia de Entre Ríos que tiene el catastro”, insistió.

Con respecto a las posibles medidas preventivas para evitar que se siga prendiendo fuego el humedal, Cabandié reconoció: “Mi responsabilidad es apagar el fuego, yo no puedo hacer inteligencia para ver quienes son, no estoy en la etapa de instrucción, no tengo poder de policía y tampoco lo prendo”.